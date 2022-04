Prefeitura de Imbé inicia obras de redes de esgoto remanescentes da Corsan

A Prefeitura de Imbé, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV), iniciou na quarta-feira (6) as obras da rede de esgoto remanescentes, que são as que não foram executadas pela empresa contratada pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Os trabalhos iniciaram na rua Santa Maria, no Centro, e, conforme o engenheiro da SMOV, José Augusto Henkin, devem ser concluídos no prazo de um ano.

Este trabalho abrange uma grande parte da cidade, pegando trechos das ruas localizadas entre as avenidas Osório e Tramandaí até a avenida Santa Rosa, rua Rolante e as avenidas Beira Mar e Nilza Godoy. É um trabalho bem extenso”, ressalta Henkin.