Obras no Parque Municipal da Lagoa em Estrela entram na reta final

O Governo de Estrela, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, trabalha para concluir, nos próximos 90 dias, toda a estrutura planejada para o Parque Municipal da Lagoa. Nesta semana, o trabalho concentra-se na conclusão da pavimentação do acesso até o mirante e a rampa do Rio Taquari.

O titular da Infraestrutura Urbana, Osmar Müller, explica que o trabalho para revitalização do parque, iniciado ainda em 2021, está próximo de ser concluído. “Estamos pavimentando o último trecho. Todo o acesso, desde a entrada do parque até a plataforma que aproxima o visitante do Rio Taquari, será pavimentada, para tornar mais confortável a experiência dos turistas no Parque Municipal da Lagoa”, diz.

Além da pavimentação, serão instalados brinquedos para crianças, o ‘cachorródromo’, que será uma área de lazer para animais de estimação, e mais uma plataforma de acesso ao rio. “Este espaço poderá ser utilizado para pesca, ou até mesmo para contemplar o pôr do sol junto ao Taquari”, destaca Müller.

O parque terá também uma área com árvores frutíferas. O objetivo é disponibilizar frutas da estação, em meio ao passeio pelo Parque Municipal da Lagoa. “É importante destacar que toda a vegetação que teve que ser realocada não será descartada. A obra no parque está sendo realizada respeitando a natureza, sem agressões ao meio ambiente.”

O coordenador de praças e parques de Estrela, Edemilson Bella, explica que faltam ainda instalar mesas e bancos, assim como a finalização do ajardinamento, o plantio de grama e flores nos canteiros do parque. “O Parque terá também rampas de acesso para cadeirantes e toda a acessibilidade necessária para tornar a visita o mais inclusiva possível”, revela Bella.

O parque terá ainda duas trilhas ecológicas para amantes da prática junto à natureza. “Este já é um dos pontos mais visitados do município. A secretaria de Infraestrutura está empenhada para entregar um parque que seja referência em toda a região”, complementa o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Osmar Müller.