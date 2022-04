Rally Estação sediará abertura do Campeonato Gaúcho e receberá segunda etapa do Brasileiro

A cidade de Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, vai ser a sede da etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade e junto a disputa, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, entre os dias 22 e 24 deste mês.

Competidores de vários estados brasileiros estarão presentes na disputa de uma dos mais importantes rallys do País. O presidente do Automóvel Clube de Estação (ACE, clube organizador, Leandro Rosa, salienta que um principais fatores do evento neste ano, será a volta do público em condições mais seguras, após dois anos de pandemia e muitas restrições. “Há uma expectativa muito grande em ter novamente a largada promocional com o público interagindo com as equipes, os competidores, podendo estar em grande número nas especiais, sem duvidas isso será um fator a ser celebrado”, destaca.

Além de Estação, farão parte do evento, os municípios de Erebango e Ipiranga do Sul. “A união destes três municípios, coirmãos, que se emanciparam juntos, mostra que pequenos municípios, com muito trabalho, podem fazer um evento da grandiosidade que é o Rally Estação, uma interação constante na região”, acrescenta.

Muitos voluntários também farão parte da organização. “Eles são a alma do nosso evento, eles que comandam a nossa prova, são os olhos do diretor de prova. Costumo dizer que os voluntários são 90% do nosso evento, sem eles não poderia haver corrida. É gratificante ao final do evento poder abraçar cada um deles e comemorar o resultado de um grande rally”, completa.

O Rally Estação já tem as inscrições abertas e os primeiros competidores já garantiram presença na etapa. Os principais líderes do Brasileiro, após a primeira etapa, deverão estar presentes. A expectativa é contar com competidores de ao menos seis estados, além do RS, também SC, PR, SP, MG e GO.

A programação do Rally Estação será aberta oficialmente na sexta-feira, dia 22 de abril, com o reconhecimento das especiais pelos competidores e largada promocional, que volta ao centro da cidade após dois anos. A corrida se desenvolve no sábado e domingo, dias 23 e 24