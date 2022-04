Sulgás amplia rede de distribuição de gás natural em Novo Hamburgo

A Sulgás está ampliando a rede de distribuição de gás natural em Novo Hamburgo. A cidade, que já conta com uma malha dutoviária de 48 quilômetros, receberá um incremento de 4,4 quilômetros este ano. O investimento total de R$ 2,5 milhões é destinado a dois projetos: ampliação da malha urbana no Centro, para atendimento a clientes residenciais e comerciais, e a obra para ligação do Posto Terra Nova, localizado na BR 116, nº 1780, no km 240, que passará a oferecer o GNV.

As obras no Centro iniciaram em março deste ano, e as frentes de trabalho ocorrem em cinco ruas próximas à Avenida Maurício Cardoso, que totalizam uma extensão de 2,8km construídos em dutos de PEAD (polietileno de alta densidade). A previsão é que o trabalho de engenharia seja concluído até agosto.

Já a execução do projeto do Posto Terra Nova deverá começar em junho. Serão instalados 1,6 quilômetros de rede em aço através da rodovia, conforme explica o diretor-presidente da Sulgás, Carlos Camargo de Colón. Segundo o executivo, Novo Hamburgo é uma das cidades que receberá investimentos da empresa também nos próximos anos.