Gravataí terá lousas digitais em 100% das salas de aula

A Prefeitura de Gravataí deu início à instalação de lousas digitais em todas as 682 salas de aula das 76 escolas da rede pública municipal. O investimento total é de R$ 26 milhões, e inclui ainda a aquisição de dois mil notebooks que já estão sendo entregues a todos os professores, além de kits de robótica e de plataformas digitais de ensino a serem disponibilizadas aos alunos.

Segundo o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, o objetivo das ações, que ocorrem por meio do Programa Educação Conectada com o Futuro, é estruturar a rede pública municipal com recursos tecnológicos e capacitar os professores para a inclusão no currículo escolar do ensino ligado à tecnologia, à robótica educacional, à inovação e ao empreendedorismo.

“Queremos tornar Gravataí referência em inovação tecnológica. De um lado, atraindo investimentos e empresas, e, do outro, capacitando e estimulando os alunos para futuras oportunidades de emprego e ações de empreendedorismo”.

Em parceria com o Senai, estão sendo ofertadas vagas a alunos a partir de 14 anos para cursos de fundamentos da robótica industrial 4.0. Mais de 400 jovens se inscreveram para o curso que disponibilizou 40 vagas para a primeira turma, com atividades já em andamento, e irá ofertar outras 40 no segundo semestre.

Outra ação da Prefeitura no ensino foi a contratação do Instituto Aquila de Gestão, que ficará responsável por profunda análise para identificar os pontos fortes e fracos das 76 escolas municipais e trabalhar de forma específica com as particularidades de cada uma. "Irá otimizar os processos e qualificar o atendimento à comunidade escolar", destaca a secretária da Educação, Magda Ely.