Getúlio Vargas realiza Fóruns Norte Gaúcho do Trigo e Milho de 29 de abril a 3 de maio

O VIII Fórum Norte Gaúcho do Trigo e o IX Fórum Norte Gaúcho do Milho serão realizados no dia 29 de abril, das 8h às 16h, de forma presencial, no Centro Comunitário Centenário, em Getúlio Vargas, e nos dias 2 e 3 de maio, de forma online, através do canal do Youtube e do Facebook do Sindicato Rural de Getúlio Vargas.





A programação, que tem como focos repassar informações para gerar mais renda ao produtor rural e fortalecer o agronegócio, é promovida pelo Sindicato Rural de Getúlio Vargas, Prefeitura de Getúlio Vargas, Associação Comercial, Cultural, Industrial, de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas (Accias), Faculdades Ideau, Emater/RS-Ascar e Associação dos Engenheiros Agrônomos de Getúlio Vargas. Os ingressos podem ser adquiridos no Sindicato Rural de Getúlio Vargas.





O evento é patrocinado pelo Senar, Lindsay, Sicredi, Biotrigo, Cotrijal, Adubos Coxilha, Pioneer, Brevant, Bayer, Banco do Brasil, Dekalb e Agroceres.