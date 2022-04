Prefeitura lança site Visita Pelotas com informações turísticas

Nesta quarta-feira (6), a Prefeitura de Pelotas, em parceria com o Sebrae-RS, lançou o novo site Visita Pelotas . O evento de lançamento, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação (Sdeti), realizou-se no Parque Tecnológico e contou com a participação de empreendedores e agentes turísticos do município.