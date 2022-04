Festiqueijo de Carlos Barbosa retorna em julho

Após dois anos sem ser realizado devido à pandemia de Covid-19, o festival gastronômico Festiqueijo, em Carlos Barbosa, será retomado de forma presencial de 1º a 31 de julho, sempre de sextas a domingos.

Assim como nos anos anteriores, o Festiqueijo acontece no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Carlos Barbosa reunindo queijarias e vinícolas que oferecem aos visitantes a degustação de dezenas de variedades de queijos, vinhos, espumantes e suco de uva, além de pratos típicos da culinária regional. Na programação, eventos paralelos estão sendo organizados para envolver ainda mais a comunidade, além de completar a experiência do turista.

Em 2019, o público foi de quase 30 mil pessoas. Foram consumidos 12.600 kg de queijo, 33.600 garrafas de vinhos e espumantes e 4.948 kg entre polenta, espetinho, galeto e salsichão. A expectativa dos organizadores para este ano é que o Festiqueijo seja visitado por um público 20% superior ao da última edição.

Acompanhando as mudanças no comportamento de consumo geradas pela pandemia, a diretoria do evento vem planejando novidades que vão revitalizar o festival. O presidente do Festiqueijo 2022, Cláudio Chies, destaca o envolvimento da comunidade e o desejo do reencontro. “O trabalho colaborativo já faz parte da história do Festiqueijo que atrai milhares de visitantes justamente pelas suas características regionais. Estamos todos ansiosos para nos reencontrar, rever e brindar com amigos. Temos certeza que será uma edição histórica, que marca a retomada da celebração das boas coisas da vida”.