Secretaria Municipal de Saúde de Imbé realiza colocação de DIUs

Nesta quarta-feira (6), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu sequência à ação para a colocação de Dispositivos Intrauterinos, popularmente conhecidos como DIUs. As primeiras aplicações foram realizadas na Unidade de Saúde da Família Nova Nordeste. As consultas foram agendadas a partir de um mutirão de avaliação no final do ano passado para pacientes que desejavam utilizar esse método contraceptivo. Neste primeiro momento, quatro mulheres já receberam os DIUs, número que deve crescer nos próximos dias.

“Um dos principais objetivos desta ação é contribuir para o planejamento familiar. Além de auxiliar mulheres que não podem utilizar outro método contraceptivo”, explicou a enfermeira responsável pela USF Nova Nordeste, Elisandra Brülinger Valim.

O DIU é considerado a melhor opção como método contraceptivo reversível, tem validade por 10 anos e pode ser retirado a qualquer momento, além de poder ser usado por quem está amamentando. Mulheres que desejam colocar o DIU podem solicitar na Unidade de Saúde mais próxima de sua casa.