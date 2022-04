Arroio do Meio amplia atendimento do Posto de Saúde do Centro até às 20h

Com o objetivo de reduzir a demanda por atendimento médico no plantão do Hospital São José, desde segunda-feira (4) o Posto de Saúde do Centro de Arroio do Meio conta com um espaço de Pronto Atendimento para atender a população até às 20h de segunda a sexta-feira. Os atendimentos são realizados no antigo espaço onde estava instalada a farmácia municipal.

Conforme a secretaria municipal de Saúde, esse horário estendido é exclusivamente para atender queixas agudas, ajudando na demanda do hospital. Apresentação de exames, check-ups e consultas de rotina seguem com agendamento no posto de saúde em horário normal.