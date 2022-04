São Gabriel distribui 4.500 kits escolares para alunos da rede municipal de ensino

Depois de quase dois anos de atividades virtuais, o retorno às aulas presenciais no município de São Gabriel foi marcado pela entrega de kits escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Só neste ano, foram destinados 4.500 conjuntos de materiais que beneficiaram toda a educação infantil e estudantes do 1º ao 9ª ano do Ensino Fundamental. O investimento da Prefeitura totalizou R$ 636 mil.

Foram 2.250 kits para a educação infantil, incluindo crianças do berçário, maternal e pré A e B. Outros 1.750 conjuntos de materiais foram entregues aos estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de todas escolas municipais e 550 kits escolares foram distribuídos para os alunos do 1º ao 5º ano do Fundamental e das Escolas Multisseriadas do Campo. Os kits contam com cadernos, canetas azul e preta, lápis preto, borrachas, calculadora, lápis de cor, hidrocor, compasso, apontador e caderno de desenho.

“Passamos por um longo período de ensino remoto em razão da pandemia e a entrega de kits escolares possibilita um estímulo na vida dos nossos estudantes para voltarmos com as rotinas presenciais. Apesar de ser uma entrega singela, faz toda a diferença na comunidade escolar e ajuda muitas famílias com a economia de recursos por não precisar comprar tais materiais”, ressalta o prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes.

Maria Lúcia G. de Souza, mãe de Gabriele, de nove meses e estudante da Escola Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora Menina, disse que os materiais fornecidos pela Prefeitura são muito importantes para que possa haver uma inclusão de todas as crianças e tornar a escola mais uniforme. “Não há distinção de nenhum aluno ou aluna que por acaso não possa comprar esses materiais”, afirmou.

Em 2021, mesmo com o ensino à distância, a Prefeitura de São Gabriel distribui kits escolares e uniformes para os alunos da rede municipal de ensino. Foram 6.000 peças entre abrigos e moletons, 2.000 conjuntos de materiais, além de jalecos para identificação de monitores nas escolas. Com isso, praticamente 100% dos estudantes foram beneficiados.

“Foi gratificante ver a alegria das crianças. Hoje a rede municipal de ensino do município conta com aproximadamente sete mil alunos e fizemos o possível para conseguir atender a todos”, revelou o secretário de Educação, Edjor Lopes Borges.

No total, São Gabriel conta com 37 Escolas Municipais, oito Escolas do Campo e nove de Educação Infantil.