Caxias do Sul oferece bolsas de estudo em ensino profissionalizante na área agrícola

A Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) informa que estão abertas inscrições para o processo seletivo de concessão de bolsas de estudo em ensino profissionalizante na área agrícola (Ensino Médio) para o ano letivo de 2022. Ao todo, serão concedidas 31 bolsas de estudo, cujo valor mensal será de R$ 150,00 (de março a dezembro). As inscrições são gratuitas e se encerram no dia 29 de abril. No ano passado foram beneficiados cerca de trinta estudantes.

As inscrições serão realizadas presencialmente na SMAPA ou por e-mail ( [email protected] ), através do envio de toda a documentação solicitada (veja abaixo), constando no assunto o nome completo do candidato e no corpo do e-mail nome completo do candidato, RG e CPF.

Os documentos necessários são:

comprovante de endereço residencial

comprovante de matrícula em instituição de ensino médio técnico profissionalizante da área agrícola

declaração de rendimentos do núcleo familiar, ou seja, das pessoas que vivem na mesma residência, provenientes da agricultura, expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Caxias do Sul ou Sindicato Rural, e/ou

declaração de rendimentos do núcleo familiar com vínculo empregatício, mediante apresentação da última folha de pagamento; e/ou

declaração comprobatória de rendimentos do núcleo familiar para o caso de rendimentos autônomos ou pró-labore, expedida por profissional contábil devidamente habilitado

formulário de inscrição preenchido, conforme modelo disponibilizado no endereço https://caxias.rs.gov.br/servicos/agricultura/bolsas-de-estudo

cópia dos documentos do candidato: RG e CPF

cópia dos documentos dos pais ou responsáveis: RG e CPF.

O Processo Seletivo consistirá na avaliação dos seguintes requisitos dos candidatos: devem estar matriculados em instituição de ensino médio técnico profissionalizante da área agrícola; devem residir na área rural do Município de Caxias do Sul, conforme o Plano Diretor, há mais de três anos; tenham mais de 70% da sua renda familiar oriunda da agricultura.

A partir do dia 10 de maio de 2022 será divulgado edital com a lista preliminar das inscrições. O candidato que não tiver a sua inscrição homologada poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis. A lista com a homologação das inscrições será divulgada a partir do dia 17/05/2022.

Para o titular da SMAPA, Rudimar Menegotto, a oportunidade é muito boa. “Toda ajuda é importante para as famílias do meio rural. Este apoio para os estudantes é também um incentivo para que eles permaneçam na atividade agrícola, especialmente aqueles oriundos da agricultura familiar”, avalia.