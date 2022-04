Parobé sediará neste domingo a 1ª Copa Grappling

Parobé sediará neste domingo, 10 de abril, no Ginásio Municipal de Esportes Décio Francisco da Costa, a partir das 14h, a 1ª Copa Grappling. O evento, o maior de lutas casadas da atualidade, ocorrerá pela primeira vez em Parobé. Promovido pela Federação Gaúcha de Luta Livre, com o apoio da Prefeitura, a copa terá cerca de 40 lutas, entre 20 lutas amadoras e 20 profissionais, sendo um evento inédito na região e atraindo esportistas de todo o Estado.





Para divulgar o evento, o prefeito Diego Picucha recebeu em seu gabinete nos últimos dias a visita do Mestre Rodrigo Moraes, professor de Luta Livre Esportiva na cidade. Moraes, organizador da 1ª Copa Grappling, é representante oficial no Vale do Paranhana da Confederação Brasileira de Luta Livre, já tendo conquistado o campeonato brasileiro de Kickboxer, Campeonato Brasileiro de Boxe e Campeonato Sul Americano de Juijitsu.