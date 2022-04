Prefeitura de Caxias do Sul publica homologação e classificação final do Processo Seletivo para Estagiários

A Prefeitura de Caxias do Sul publicou nesta quarta-feira (6), o edital de homologação final do Processo Seletivo Simplificado 01/2022 para estágio remunerado na Administração Direta do Município. Também foi publicada a relação com a classificação final dos candidatos.

A relação está disponível no site www.caxias.rs.gov.br e afixada no saguão do Centro Administrativo. A convocação dos candidatos se dará conforme a necessidade do serviço público.

Informações podem ser obtidas na Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Recursos Humanos e Logística pelo telefone 3218-6050.