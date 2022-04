Hospital Dom João Becker e Sindilojas projetam novo atendimento em saúde para o comércio de Gravataí

O Hospital Dom João Becker e o Sindilojas vão estreitar ainda mais os laços para favorecer os gravataienses. Dirigentes das duas instituições estiveram reunidos na segunda-feira (4) para avançar na elaboração de um novo serviço em saúde. O superintendente, Antonio Weston, e o diretor médico do HDJB, Fernando Issa, se reuniram com o Presidente do Sindilojas Gravataí, José Rosa, para alinhar mais uma parceria, que deve se concretizar nas próximas semanas.

De acordo com Weston, o hospital pode auxiliar o comércio Gravataí com a oferta de atendimento em saúde. “Temos uma boa estrutura e profissionais qualificados e o Sindilojas tem em sua base empreendedores e funcionários dessas empresas que necessitam de serviços em saúde. Vamos unir esses dois laços”, afirma o superintendente. Segundo ele, credibilidade e capilaridade da entidade empresarial é a garantia para que o projeto avance e beneficie milhares de pessoas na região.

Para o presidente do Sindilojas Gravataí, José Rosa, trata-se de uma parceria importante para a classe empresarial, com acesso diferenciado aos serviços em saúde do Hospital Dom João Becker. "Isso representa mais uma entrega de valor ao nosso associado, além de estreitarmos relações visando qualidade de vida prevenção e bem-estar", ressaltou.