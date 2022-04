Fecomércio-RS entrega nova escola Senac em Bento Gonçalves

O município de Bento Gonçalves e região receberam, na noite desta terça-feira (5), uma nova e moderna escola do Senac. Autoridades estaduais e regionais, representantes do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, imprensa e convidados participaram da cerimônia de inauguração realizada no novo endereço, localizado na Travessa Silva Paes, 415, bairro Cidade Alta.

O projeto conta com 1.994,76 m² e dispõe de 13 espaços para aulas, sendo três salas multiuso, duas salas de Idiomas, um laboratório de Informática, três laboratórios de Beleza Multiuso (Maquiagem, Massagista, Cabeleireiro, Barbeiro e Manicure), quatro laboratórios de Gastronomia, além das áreas administrativas e de atendimento, espaços de convivência e estacionamento. A mudança de localização também vem acompanhada de novidades. Entre elas a Cozinha Show para eventos e a Sala Bar destinada a cursos da área.

Em seu discurso, o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, destacou que as novas instalações do Senac Bento Gonçalves representam um ganho em termos de conforto, inovação e sustentabilidade para a comunidade escolar. “A escola Senac de Bento Gonçalves capacita cerca de 5 mil alunos por ano, atendendo mais de 20 municípios da área de abrangência. Estamos muito felizes de estar aqui numa terra de gente trabalhadora e de grande produtividade”, destacou Bohn em seu discurso.

O dirigente ainda salientou a importância da Serra para o Estado: “A região, lar de quase 350 mil pessoas, tem um alto potencial de desenvolvimento e o Senac exerce o importante papel de preparar os profissionais para uma demanda crescente. Essa nova escola, com capacidade para quase 800 alunos por dia, supre uma importante missão de atender setores como o turismo e a gastronomia, tão importantes para a Serra Gaúcha”.

O vice-presidente da Fecomércio-RS e presidente do Sindilojas Regional Bento, Daniel Amadio também destacou o papel que a nova escola desempenha na cidade: “nós estávamos precisando de inovação e adequação aos novos tempos, às novas exigências do mercado de trabalho. Temos uma enorme oportunidade de crescimento turístico em Bento, e o nosso setor gastronômico, com certeza, será atendido pelos profissionais que serão qualificados pelo Senac Bento Gonçalves, proporcionando o fomento da economia” salientou.

Por fim, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, salientou a importância da nova estrutura para o município. “Temos aqui um espaço para treinarmos a nossa população, para termos profissionais mais capacitados. Hoje existe essa dificuldade de conseguir mão de obra qualificada em todos os setores, e só vamos conseguir superar por meio da educação, quando tivermos formação e treinamento adequados. Conhecimento gera poder e, para sermos uma cidade cada vez mais pujante, nós precisamos ter mais ensino para toda a nossa população. E aqui, no Senac, é mais uma ponta, uma ferramenta para capacitar o nosso povo” disse.

Atualmente o Senac Bento Gonçalves capacita nas áreas de Beleza, Comunicação, Gastronomia, Gestão e Negócios, Idiomas, Informática e Saúde, por meio de cursos presenciais e a distância. Na nova escola, um dos focos é a oferta de capacitações relacionadas à Cozinha Artesanal com a previsão de qualificações inéditas como: “Fermentação natural para preparo de pães”, “Classificação e degustação de café”, “Sommelier: cervejas”, “Harmonização gastronômica com cachaças”, “Gastronomia para pessoas com restrições alimentares”, “Técnicas de preparo da charcutaria artesanal”, além de cursos avançados de Cozinha e Confeitaria para quem já atua na área e busca aperfeiçoamentos.

A estrutura da nova escola Senac foi construída pensando na sustentabilidade. O prédio conta com cisternas para armazenar água da chuva, placas fotovoltaicas, iluminação interna e externa em LED; carregador rápido para carro elétrico em uma vaga de estacionamento no subsolo; brises nas fachadas e cortinas nas esquadrias para controle solar, evitando o desperdício de energia elétrica com ares condicionados, e bicicletário para incentivar o transporte alternativo e sustentável além de uma horta vertical, que abastecerá os cursos de gastronomia. A nova escola tem capacidade para atender 238 alunos por turno e contará com formações nas áreas de Comércio, Gestão, Informática, Beleza, Saúde, Gastronomia e Idiomas, com cursos presenciais e a distância.