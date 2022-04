Grupo TIA encerra turnê por comunidades rurais com apresentações em Passa Sete e Gramado Xavier

As cidades de Passa Sete e Gramado Xavier recebem nos próximos dias 19 e 20 de abril, respectivamente, o espetáculo “As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles”. As apresentações franqueadas ao público encerram o projeto Mamulengo Gaúcho nas Zonas Rurais, que também foi visto em Herveiras (18/03), Barão do Triunfo (22/03), Boa Vista do Sul (23/03), Coronel Pilar (24/03), Chuvisca (31/03) e Três Forquilhas (02/04). A iniciativa é viabilizada por meio do Edital SEDAC nº 12/2019, Edital de Concurso FAC Movimento.

Valorizando a arte do teatro de bonecos (mamulengo) de forma original e artesanal, o espetáculo busca fortalecer a identidade e a salvaguarda do boneco popular do Brasil, inovando na linguagem com a fusão da cultura nordestina com a cultura gaúcha. "Escolhemos as cidades que possuíam o maior número de habitantes em zonas rurais do Estado", explica a atriz e produtora Mariana Abreu. "A circulação oportunizou maior acesso da população de zonas rurais ao teatro de bonecos e democratizou o acesso, resgatando a verdadeira origem do teatro de mamulengo, ligada ao povo do campo", destaca.

Após as apresentações, o elenco e a equipe propõem um espaço crítico e reflexivo junto ao público em sessões de bate-papo que irão discutir a vida em sociedade e o processo de criação de um espetáculo desta natureza. Como culminância, será criado pelo filmaker Leandro Miranda um vídeo documentário sobre a realização do projeto.

O espetáculo “As Gineteadas do Valente Toninho Corre Mundo na Estância de Cidão Dornelles” conta as aventuras e peripécias do aventureiro gaudério Toninho Corre Mundo, que certo dia inventou de se espraiar para o sul do Sul e se aprumar num emprego de ginete domador de cavalo xucro, lá na Estância do poderoso Cidão Dornelles. Mas os fatos despencam para outras aventuras. Nessa bela saga tem assombração, Cobra Grande, Diabo, muito suspense, humor, tudo regado com muito amor e chimarrão, pois este, na mala de um gaúcho, não pode faltar.

Na manipulação dos mamulengos estão Marcelo Militão e na atuação e trilha sonora, executada ao vivo, Mariana Abreu. A direção é de Danilo Cavalcante e a direção musical é de Fernanda Beppler.