Prefeitura de Sapucaia do Sul entrega kits escolares

A Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, através da Secretaria de Educação, segue dando sequência a entrega dos kits de materiais escolares aos alunos da rede pública de ensino.

Ao total, já foram destinados para a Educação Infantil (0 a 5 anos) 3.648 kits com 20 tipos de materiais escolares. Para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano incluindo a EJA Ed Jovens Adultos) foram destinados 12.088 kits com 24 tipos de materiais escolares. Ainda serão distribuídos kits com pasta, cadernos e canetas aos professores.

Ainda não foram entregues todas as mochilas (mais de 17 mil no total), devido ao atraso do fornecedor, mas que devem ser distribuídas até a próxima semana.

“A cada entrega percebe-se a alegria das crianças com o recebimento de materiais, que é uma demanda histórica, e nós estamos investindo em educação, essa é a nossa prioridade, começando por dar condições para os nossos alunos poderem estudar, com um ambiente revitalizado, estrutura apropriada, materiais de trabalho e recursos pedagógico”, ressaltou o prefeito Volmir Rodrigues.

O prefeito salienta, ainda, que está recebendo uma enxurrada de vídeos dos alunos felizes pelo recebimento do material. “Alguns desses vídeos estou postando em minha rede social, mas não todos, pois o número enviado é muito grande”.