Sapucaia do Sul lança projeto Educa+ 

A prefeitura de Sapucaia do Sul, através da Secretaria de Educação, considerando a necessidade de reduzir as desigualdades educacionais e garantir o direito de todos à aprendizagem, vem trabalhando para diminuir progressivamente as taxas de distorção idade/ano dos estudantes da rede municipal de ensino.

O Projeto “Educa +” atende estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (3º, 4º e 5º anos) em processo de alfabetização, e os estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ano ao 9º ano) com dois anos ou mais de distorção idade/ano na escolaridade.

O intuito do Projeto é garantir o direito de aprendizagem pelo estudante por meio de um processo de ensino de qualidade diferenciado e acolhedor, ressignificando os espaços pedagógicos e potencializando as competências de leitura, escrita e raciocínio lógico, bem como, habilidades socioafetiva e emocional.