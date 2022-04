Emenda garante recursos para requalificação de três ruas de Pelotas

As ruas Padre Felício, Barão de Butuí e Gonçalves Chaves, em Pelotas, tiveram recursos assegurados para sua requalificação nesta terça-feira (5). Na mesma oportunidade em que a prefeita Paula Mascarenhas recebeu o anúncio de repasse de emenda parlamentar no valor de R$ 2,3 milhões, encaminhada pelo deputado federal Daniel Trzeciak (PSDB), também assinou o contrato para dar andamento às obras de melhorias nessas vias do Centro da cidade.





Durante a assinatura do contrato com a Construtora Pelotense, que será responsável pela execução das obras, Paula destacou a importância dessas ruas para a mobilidade urbana de Pelotas. Ela lembrou que a Padre Felício é uma via de circulação no entorno de hospitais, além da Gonçalves Chaves ser trajeto do transporte coletivo urbano e a Butuí proporcionar o escoamento entre a avenida Juscelino Kubitchek de Oliveira e a Almirante Barroso.





“Sou muito grata em ser a prefeita que recebe esses recursos. Agora nos cabe administrar, fazer os projetos, fiscalizar as obras e garantir as entregas. Essa notícia é muito boa, porque essas vias são importantíssimas e estão em uma situação ruim, precisando muito dessas melhorias, que são necessárias para a mobilidade dos cidadãos do nosso município”, pontuou a chefe do Executivo.





O deputado Daniel, autor da emenda que irá garantir essas melhorias, também citou que, em pouco mais de três anos de mandato, encaminhou para Pelotas quase R$ 40 milhões em recursos, que estão garantindo investimentos em diversas regiões da cidade, mas principalmente nos bairros. “Essas obras significam muito mais qualidade de vida e mobilidade urbana para os pelotenses. A gente reconhece que ainda tem muito para fazer, mas celebramos também quando temos conquistas como essa de hoje”, afirmou o parlamentar.





O valor total do contrato que atende aos três trechos beneficiados é superior a R$ 2,6 milhões, sendo garantido por emenda e contrapartida do Município. A previsão é que as obras se iniciem até o final de abril, aguardando apenas a publicação da ordem de serviço.