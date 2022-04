Novo Hamburgo lança edital para licitação do transporte público

Nesta terça-feira (5) foi publicado o aviso de edital para licitação do sistema de transporte público do Município de Novo Hamburgo. O processo licitatório permitirá a melhoria e modernização do transporte por ônibus no município, segundo a prefeita Fátima Daudt. “Apesar das dificuldades, não desistimos em nenhum momento de proporcionar essa melhoria para os cidadãos hamburguenses”, enfatiza a prefeita, lembrando os vários contratempos provocados inclusive pela pandemia.

Com o edital publicado, empresas de todo Brasil poderão encaminhar propostas. A data de abertura da documentação está marcada para às 14 horas do dia 12 de maio de 2022. Trabalhado e analisado com profundidade pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e pela Procuradoria-Geral do Município, o novo sistema prevê uma reestruturação operacional, tendo como premissa a qualificação do transporte público de Novo Hamburgo, priorizando maior rapidez, segurança, conveniência, conforto, limpeza, viabilidade econômica, confiabilidade, eficiência, entre outras melhorias.

A titular da Seduh, Roberta Gomes de Oliveira, lembra que, entre as novidades em relação ao atual serviço de transporte público, estão a implantação de cinco linhas troncais e linhas circulares intra-bairro, ônibus mais novos e com ar-condicionado, acessibilidade em todos os veículos, sistema de avaliação do serviço, botão de pânico, câmeras de segurança e integração física e tarifária, entre outros.

Fátima destaca que toda a licitação está sendo acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado e já está contemplando modelo novo, a partir de atualizações introduzidas desde a última concorrência, realizada ainda no seu primeiro mandato mas que foi judicializada pelas atuais empresas detentoras do serviço. “Resolvemos reiniciar todo o processo justamente para não trancar na Justiça. Novo Hamburgo precisa desta licitação”, enfatiza a prefeita.

Bilhetagem eletrônica

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) já está sendo preparado pela Companhia Municipal de Urbanismo (Comur), desde ano passado, após convênio entre Prefeitura e a companhia. O SBE é um conjunto de equipamentos, softwares, hardwares, dados, serviços, instalações e informações voltados para a gestão e fiscalização dos serviços de transporte público, em especial a cobrança eletrônica de tarifa.

Quando a nova empresa entrar em operação, o SBE (Sistema de Bilhetagem Eletrônica) estará instalado nos ônibus, permitindo a cobrança eletrônica de tarifa, a compra de passagens via internet ou em estabelecimentos comerciais cadastrados, reconhecimento facial do usuário, a gestão e a operação da frota e das instalações e a prestação de informações e serviços aos usuários.

O aplicativo para celulares também estará disponível e permitirá ao usuário ou qualquer pessoa acessar o serviço de transporte público e consultar informações sobre linhas, horários, distâncias, tempo de viagem, integrações, entre outras. “O sistema irá transformar o transporte público em Novo Hamburgo, facilitando a vida de todos. Por exemplo, o usuário poderá acompanhar o percurso do seu ônibus e ir para a parada momentos antes de ele chegar, evitando esperas desnecessárias”, exemplifica Fátima.