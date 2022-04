Taquara Campo terá shows musicais e rodeios artístico, cultural e campeiro em abril

O aniversário de 136 anos da cidade-mãe do Vale do Paranhana terá shows musicais e rodeios artístico, cultural e campeiro de 21 a 24 de abril. A primeira edição do Taquara Campo reunirá interior e cidade em quatro dias de programação na Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho. O evento tem realização da Prefeitura de Taquara, Sesc-Taquara e CTG O Fogão Gaúcho, com patrocínio da Corsan.

“Será uma grande festa para enaltecer a cultura gaúcha”, destaca Luciano Salvaterra, diretor de Cultura da Prefeitura Municipal de Taquara, que nesta terça-feira (5) visitou a redação do Jornal Cidades para divulgar a festa, juntamente com as soberanas do município: Ana Carolina Magalhães dos Santos (rainha), Jenifer Alessandra Adam (primeira princesa) e Camila dos Santos Carvalho (segunda princesa).

A primeira atividade será uma carreteada saindo às 8h do dia 21 da Sede Campestre do CTG O Fogão Gaúcho, passando por algumas ruas do Município e retornando para o local de partida, onde às 12 horas será servido almoço. A abertura oficial do evento acontecerá às 14h. Neste mesmo dia, às 17h, haverá Tributo a Raul Seixas e à noite Franco e Banda (18h30) e 80 Bits (20h).

A programação de rodeios artístico, cultural e campeiro inicia no dia 22 de abril, com a abertura do rodeio a partir das 8h. As competições serão realizadas nas seguintes categorias: Laço Vaqueano, Laço Veterano, Laço Sênior em Dupla, Laço Irmão, Laço Pai e Filho, Laço Pai e Filha, Laço Taça Cidade, Laço Patrão e Capataz, Laço Equipe, Laço Duplas, Laço Prenda, Laço Piá e Laço Patrocinador.

Já o rodeio artístico inicia a partir das 8h do dia 23, e a partir das 9h do dia 24. As competições serão nas categorias: Danças Tradicionais, Mirim, Juvenil, Veterana e Adulta, Chula Mirim, Juvenil e Adulta, Declamação Mirim, Juvenil e Adulta.

O acesso ao parque na quinta-feira (21) custa R$ 5,00, e para quem tem a carteirinha do MTG, a entrada é gratuita. Nos shows de sexta-feira (22) e sábado (23), os ingressos custam R$ 20,00 na hora e R$ 15,00 antecipado. Os visitantes também terão acesso a um estacionamento com segurança, no valor de R$ 15,00.