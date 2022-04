EGR executa obras em diferentes regiões do Estado

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) realiza nesta primeira semana de abril a execução de obras em oito rodovias, situadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. As equipes de trabalho estarão concentradas na ERS-129 (Encantado), ERS-130 (Arroio do Meio e Encantado), RSC-453 (Cruzeiro do Sul), ERS-135 (Erechim e Coxilha), ERS-235 (São Francisco de Paula), ERS-466 (Canela), ERS-020 (Três Coroas) e ERS-040 (Capivari do Sul). Nessas estradas, estão sendo realizados os serviços de recuperação, manutenção e conservação do pavimento.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as obras fazem parte de um cronograma elaborado com o objetivo de qualificar trechos estratégicos em rodovias estaduais. “Nosso corpo técnico realiza uma avaliação criteriosa dos trechos que devem receber os serviços de manutenção e, então, executamos os serviços. Qualificar as estradas é fator crucial para que possamos evitar acidentes e, ao mesmo tempo, viabilizar o fortalecimento dos setores produtivos que dependem de boa logística", destaca Záchia.

Para a execução desses serviços, a EGR fará bloqueios pontuais em alguns trechos, com fluxo intercalado entre as pistas. A medida poderá ocasionar lentidão em determinados pontos e horários de maior movimento. Por esse motivo, a empresa pede aos motoristas que redobrem a atenção e respeitem a sinalização.

Na última quinta-feira, a EGR inaugurou três obras viárias em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha. Na ERS-020, foi concluída uma rotatória de acesso ao município e finalizada a estabilização de um talude. Os serviços irão preservar a segurança dos usuários que circulam pelo local. Outra rodovia que recebeu melhorias no pavimento e na sinalização foi a ERS-235, no acesso vicinal até a estrada Três Barras. Foram investidos R$ 3,9 milhões nessas intervenções.