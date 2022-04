Obras renovam condições de tráfego da ERS-122

Mais de R$ 22,7 milhões estão sendo investidos pelo governo do Estado para recuperar a ERS-122 entre São Vendelino e Caxias do Sul, na Serra. Ao todo, 35 quilômetros da rodovia recebem serviços que incluem a retirada e substituição do pavimento danificado, limpeza dos dispositivos de drenagem, roçada e revitalização da sinalização.

Aproximadamente 75 mil usuários que transitam diariamente na rodovia serão beneficiados com as intervenções realizadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

“Estamos qualificando esse importantíssimo acesso a uma das regiões mais industrializadas do Rio Grande do Sul, responsável por grande parte do PIB estadual”, destaca o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Sabemos que a infraestrutura de transportes impulsiona o desenvolvimento, portanto, podemos assegurar que os recursos aportados na estrada vão retornar à população com inúmeros benefícios à economia”, complementa.

Os serviços na ERS-122 fazem parte do Plano de Obras 2021-2022 do governo e estão divididos em dois trechos (São Vendelino - Farroupilha e Farroupilha - Caxias do Sul). Parte das intervenções ocorreu em 2021, na primeira etapa do projeto voltado à qualificação da malha rodoviária gaúcha.

“O trabalho iniciado em junho do ano passado contou com duas fases. Na primeira, atuamos nos pontos críticos. A partir de dezembro, ampliamos as melhorias para outros locais a fim de proporcionar ainda mais segurança aos motoristas”, explica o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo.

“Neste momento, a conservação do pavimento está sendo finalizada. Na sequência, ocorrerá a implantação da sinalização horizontal na pista”, esclarece Polo. Segundo o diretor, a expectativa é de que neste mês as atividades sejam entregues. “Por enquanto, solicitamos a compreensão de quem transita na ERS-122, especialmente para as alterações no trânsito, que se encontra no sistema pare e siga. Essas interrupções são necessárias para que consigamos deixar a estrada em excelentes condições de trafegabilidade”, ressalta.