Sala do Empreendedor de Farroupilha é referência para outros municípios

A Sala do Empreendedor de Farroupilha já se acostumou à rotina de receber enviados de outros municípios, inclusive de fora do Rio Grande do Sul, para verem de perto como funciona o espaço de apoio ao empreendedorismo. O agente de desenvolvimento e responsável pela Sala, Gabriel Tavares, relata que desde o final de 2015, representantes de 60 municípios de sete estados já estiveram no local. “Temos muita troca de experiências e integração com outros municípios, o que é bom para todos”, reforça.





A visita técnica mais recente foi a de Serafina Corrêa, no dia 30 de março, com a presença da gestora de Políticas Públicas do Sebrae RS, Francieli Gelati Bulla. Na ocasião, houve também a entrega do novo banner Sala do Empreendedor Diamante à secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Regina Ducati. O reconhecimento é resultado de uma parceria do Sebrae RS com a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) que valoriza os serviços prestados à comunidade e a todos os empreendedores da cidade. Farroupilha conquistou por duas vezes o selo Ouro e agora alcançou a distinção Diamante.





No espaço são prestadas orientações diversas para os empreendedores, desde abertura, manutenção, fechamento ou formalização de empresas, Micro Empreendedores Individuais, dúvidas quanto ao habite-se, alvarás, entre outros serviços, como alterações cadastrais, declarações, licenciamentos necessários, e informações sobre obtenção de microcrédito e financiamento para empreendedores. Todos os processos são digitais, com atendimento presencial se necessário. A Sala do Empreendedor tem uma média de 4 mil a 5 mil atendimentos/ano e funciona na Rua 14 de Julho, 710, das 9h às 16h. Informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo telefone (54) 3261-6982.