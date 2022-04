Páscoa em Canela diverte o público

Com programação cultural, com muito teatro e teatro de bonecos para as crianças, o cortejo do Sr. Coelho, que promove interação total entre público e personagens e os espetáculos de projeção em frente a Catedral de Pedras, o evento na cidade está agradando comunidade e visitantes. Destaque para o Mensageiros da Luz, na Catedral de Pedras, quando além de mensagens que despertam os melhores sentimentos, anjos descem da torre da Igreja de tirolesa.

Personagem principal do evento, o coelho, recebeu sua carteira de identidade na última sexta-feira, dia 1º. O nome do coelho foi escolhido através do envolvimento da comunidade canelense. Os alunos das escolas municipais, dos segundo e terceiros anos do ensino fundamental foram convidados a sugerir um nome para o coelho. Cada escola elegeu um. Foram 13 sugestões e então foi aberta votação no site da Prefeitura. Muitas pessoas participaram e o nome escolhido foi Chocolino.

A casa do Sr. Coelho Chocolino, onde está também o coelho confeiteiro, no saguão do Teatro Municipal está aberta diariamente das 14h às 19h. Pipoca e maquiagem para as crianças estão a disposição e a diversão é garantida.

O lado religioso da data não foi esquecido e um lindo espetáculo está programado para o dia 15. Trata-se da Procissão do Encontro, que encenará o último encontro de Jesus Cristo com sua Mãe Maria. Teatro e música irão compor a apresentação.

A decoração, colorida e lúdica, propícias da data, é um espetáculo a parte.

A Páscoa em Canela, que segue até dia 24 de abril, é uma realização da Prefeitura Municipal, com co-patrocínio da Corsan - evoluir nos define - Governo do Estado do Rio Grande do Sul - novas façanhas e apoio da Sicredi Pioneira – 120 anos.