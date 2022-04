Inscrições para o 7º Esteio da Poesia Gaúcha encerram-se na sexta-feira

Poetas de todo o Brasil têm só mais alguns dias para enviar trabalhos para o 7º Esteio da Poesia Gaúcha, festival de poemas inéditos realizado pela Prefeitura de Esteio através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL) e Gabinete do Prefeito. Até sexta-feira (8), declamadores de oito a 16 anos também podem enviar seus vídeos para o 3º Esteio do Amanhã, festival de declamação voltado para crianças e adolescentes e que desde 2019 é realizado em paralelo ao evento principal.

Os poemas devem ser encaminhados, preferencialmente, pelo e-mail [email protected] , entregues pessoalmente na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya (Rua Padre Felipe, 900) ou enviadas pelo Correio para o mesmo endereço (a chegada deve ser até sexta-feira).

Em reunião agendada para o dia 4 de maio, serão selecionadas pela Comissão Avaliadora (Pedro Junior da Fontoura, Adriana Braun e Léo Ribeiro de Souza), 10 poesias, que serão apresentadas ao vivo na noite de 2 de julho no Parque de Exposições Assis Brasil. A divulgação dos finalistas será no dia 5 de maio, no site da Prefeitura de Esteio.

Cada poema classificado receberá uma premiação de R$ 2 mil. Na final, serão escolhidos os três melhores poemas, declamadores e amadrinhadores, além do melhor trabalho em palco, que receberão troféus. Novidade neste ano no regulamento, a ordem de apresentação será inversa à ordem de inscrições, fazendo jus aquele velho ditado que diz que “os últimos (inscritos) serão os primeiros (a se apresentar)”.

Para participar do 3º Esteio do Amanhã, um responsável pela criança ou adolescente de oito a 16 anos precisa enviar, apenas pelo e-mail [email protected] , uma gravação, em vídeo, do concorrente. A Comissão Avaliadora selecionará até cinco participantes da categoria Mirim (oito anos completos a 12 anos, 11 meses e 29 dias) e outros cinco da categoria Juvenil ( 13 anos completos a 16 anos, 11 meses e 29 dias). Cada classificado receberá uma ajuda de custo de R$ 700 e se apresentará também na noite de 2 de julho. O campeão e vice-campeão de cada categoria vai ganhar um troféu. Importante destacar que não poderão ser apresentadas poesias que foram declamadas no 2º Esteio do Amanhã (veja no regulamento a relação).

Até as 9h desta terça-feira (5), o 7º Esteio da Poesia Gaúcha já havia recebido a inscrição de 316 trabalhos, encaminhados por 92 poetas de 62 cidades. Além do Rio Grande do Sul, já chegaram poemas outros oito estados: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Amazonas e Amapá. O número de unidades da Federação representadas no evento esteiense já superou o da quinta edição: sete.

Todas as informações e acompanhamento do festival podem ser conferidas na página do Esteio da Posia no Facebook (www.facebook.com/esteiodapoesia), no perfil do festval na mesma rede social (www.facebook.com/esteiodapoesiapg) e também pelo Instagram (www.instagram.com/esteiodapoesia).

Quem quiser conhecer todas as poesias finalistas das seis edições anteriores pode acessar o site www.esteio.rs.gov.br/esteiodapoesia. Lá, tem todas as letras, inclusive com opção para baixá-las, áudios, vídeos, livretos e informações de cada um dos festivais. O hotsite foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia e Informação da Prefeitura de Esteio.