Cobrança administrativa de débitos municipais de Lajeado é simplificada

O envio de notificações de débitos municipais em Lajeado está sendo facilitado para simplificar a regularização de débitos por parte de contribuintes inadimplentes. Com a atualização do sistema, desenvolvida pela Secretaria Municipal da Fazenda, foi incluída na notificação enviada pelos Correios a guia de pagamento, o que possibilitará que o contribuinte possa fazer a regularização do débito sem precisar dirigir-se presencialmente à Prefeitura nem emitir a guia de forma online.

Além disso, os novos procedimentos adotados irão desburocratizar e facilitar o trabalho interno da Prefeitura, já que impressão das guias passará a ser feita pelos Correios e não mais internamente pelo município, que ficará responsável apenas pelo envio do arquivo para impressão, no mesmo sistema já utilizado na cobrança do IPTU.

Conforme o Secretário da Fazenda, Guilherme Cé, a medida deverá gerar efeitos positivos na regularização dos débitos. "A inclusão da possibilidade de pagamento junto na notificação enviada é algo que facilitará a vida do contribuinte e possibilitará que ele faça a regularização de forma mais fácil e ágil. Com isso, a tendência é de maior efetividade nas ações de cobrança, que gerará efeitos positivos tanto para o município, com a redução da inadimplência, como para o contribuinte, que poderá quitar os débitos de forma simplificada, sem necessidade de deslocamento ou acesso ao site", explicou o secretário.

A notificação administrativa é um procedimento de cobrança adicional feita pelo município antes do envio dos débitos a protesto ou da cobrança judicial, conforme prevê a legislação municipal. Ela possibilita que os contribuintes sejam notificados, de forma administrativa, sobre seus débitos antes que ações de cobrança mais duras sejam tomadas. Na guia enviada constará, além da identificação do contribuinte, do débito e da guia para pagamento atualizada, orientações caso se queira parcelar de forma online os débitos ou, também, formas de conferir a veracidade das informações. Este cuidado permitirá que o contribuinte confira, diretamente no site do município, que a guia foi de fato enviada pela Prefeitura.