Flores da Cunha dá início à capacitação em Letramento Digital

A transformação do espaço de aprendizagem em ambientes mais colaborativos para disseminação do conhecimento já é realidade em Flores da Cunha. E com as ações do eixo de Educação do programa Cidade Empreendedora, fruto de uma parceria entre o Sebrae RS e o poder público, essa prática será reforçada. A Secretaria recebeu quatro caixas com os kits de robótica, material para estimular seus alunos com o desenvolvimento de projetos criativos, inovadores e colaborativos, e serão realizadas sete oficinas de Letramento Digital e Criativo, além da primeira atividade experimental que aconteceu em 11 de março. Estão programadas oficinas em 20 de abril, 4 de maio, 1, 15 e 29 de junho, 10 e 24 de agosto.





“Os professores já estão motivados e as oficinas irão agregar novas capacitações”, afirma a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Graziele Dall Acua. Responsável pelo curso a consultora do Sebrae RS e professora de computação criativa da empresa Elimu Social, Kelen Bernardi, destaca que o Letramento Digital proporciona imersões em projetos com aprendizagem criativa, eletrônica básica, programação de computadores e inteligência artificial, alinhado com as competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).





“Todas as formações da Educação Empreendedora se entrelaçam porque propõem uma forma de trabalhar com o professor todas as competências necessárias para que o aluno possa ser um empreendedor do seu futuro, não um empreendedor empresário. É isso que o professor pode fazer, plantar sementes, instigar, fazer com que o aluno possa transformar o seu futuro”, ressalta a consultora.