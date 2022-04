Primeiro Pedal Nova Itália em Severiano de Almeida acontecerá em 10 de abril

Seguem abertas as inscrições para quem desejar participar da primeira edição do Pedal Nova Itália, realizado pela prefeitura de Severiano de Almeida em parceria com o Sesc. As inscrições serão feitas apenas pela internet, pelo endereço SESC-rs.com.br/esporte/ciclismo.

O evento terá largada no dia 10 de abril, junto ao Parque de Eventos da Feicom, e terá roteiros de 28 e 35 quilômetros por estradas do interior do município. O valor da inscrição será de R$ 15,00 com direito a sorteio de brindes, medalha de participação e hidratação.