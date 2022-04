Prefeitura de Severiano de Almeida antecipa feriado municipal

A prefeitura de Severiano de Almeida comunica que o feriado do dia 12 de abril, data que marca a fundação do município, foi antecipado para a segunda-feira, dia 11. De acordo com decreto municipal, a antecipação vem de encontro a realização da Feira Comercial (Feicom), que acontece no município entre os dias 8 e 11.

Severiano de Almeida celebra em 2022, 58 anos de emancipação político-administrativa. Fundado em 12 de abril de 1964, o município também é conhecido como “a Nova Itália do Alto Uruguai”, dado a forte presença de imigrantes italianos na época da chegada dos primeiros imigrantes a região.

A história do município começa antes. Em 1912, quando a atual área do município ainda pertencia a Passo Fundo, a Companhia de Colonização Luce e Rosa adquiriu essa área do Governo Federal para revenda aos colonos.

Em 1917 formou-se a comunidade com a chegada de algumas famílias vindas de Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, com intuito de explorar a extração da madeira nativa a ser transportada pelo Rio Uruguai. Mais tarde a povoação tornou-se Vila, sob o nome de Nova Itália como sede do Distrito de Erechim. E em 1964, portanto, sua fundação oficial como município.