Abertas inscrições para a escolha da Rainha e Princesas da Festa da Gila e do Queijo Serrano em Bom Jesus

A partir desta segunda-feira (4) está aberto o período de inscrições de candidatas ao concurso que escolherá a Rainha e Princesas da XV Festa da Gila e VIII Festa do Queijo Artesanal Serrano. Os eventos serão realizados em julho em Bom Jesus. As interessadas poderão fazer a inscrição no Departamento de Cultura na rua Sete de Setembro, 460, térreo, até dia 18 de abril. A ficha de inscrição e o termo de compromisso estão disponíveis no site www.bomjesus.rs.gov.br

Nesta segunda-feira (4) os integrantes da comissão organizadora do concurso estiveram reunidos definindo alguns detalhes para a realização do evento da escolha das soberanas que será realizado dia 14 de maio. Fazem parte da comissão Ana Paula Billieri, Carla Luzia Ciotta, Eduardo da Silva Borges, Paula Soares Antônio, Taciane Silveira Salib e Milena Dutra Grazziotin.