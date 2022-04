EsteioTec abre inscrições para curso de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos

Estão abertas, até o dia 11 de abril, as inscrições para o curso gratuito de Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, segunda formação do ano que está sendo oferecida pelo EsteioTec, programa promovido pela Prefeitura de Esteio em parceria com o Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo, Gás e Energia.





Com carga horária de 160 horas, a qualificação terá aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, no Senai Nillo Bettanin (Av. Presidente Vargas, 3.023 - Centro), entre 18 de abril e 15 de junho.





Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter Ensino Fundamental completo e idade superior a 18 anos. As inscrições devem ser feitas através do preenchimento de formulário eletrônico na Internet (disponível em www.esteio.rs.gov.br).





Quem não tiver acesso a computador, pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDEMA), pelo telefone 3433-8144, e agendar um horário para fazer sua inscrição. Este número pode ser utilizado para outras informações, assim como o 3433-8187, da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SMCDH). Para a definição dos alunos, será feita a análise dos dados informados no formulário de inscrição e serão priorizadas pessoas em condições de vulnerabilidade atendidas em equipamentos da rede de assistência social em Esteio.





Após o curso, os formados poderão trabalhar na instalação e manutenção de sistemas solares, ramo que vem crescendo muito no Brasil e que utiliza o calor do sol para gerar energia elétrica.





Esse será o sexto curso promovido pelo EsteioTec desde seu lançamento em julho do ano passado. As outras formações foram Desenho Técnico CAD 3D, Instalação, Manutenção e Conversão de Aparelhos a Gás GLP/GN, Eletricista Predial, Programação de CLP em Linguagem Ladder e Eletricista Industrial, com aulas em andamento.





Realizado pela SMDEMA em parceria com a SMCDH, o programa pretende oferecer, até o fim do primeiro semestre deste ano, 135 bolsas de estudo integrais, ou seja, com 100% do valor custeado pela Prefeitura. Os cursos e formações de qualificação profissional são voltados a diferentes áreas, identificadas pelo setor industrial como de carência de mão de obra, e as vagas são destinadas, prioritariamente, para pessoas em condições de vulnerabilidade atendidas em equipamentos da rede de assistência social do Município.