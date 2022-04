Santa Rosa recebe Jornada Auxílio Brasil nesta terça-feira

A quarta edição da Jornada Auxílio Brasil chega nesta terça-feira (5) em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O evento vai reunir gestores locais de cerca de 26 municípios da região para sanar dúvidas sobre o novo programa social com a equipe de técnicos do Ministério da Cidadania.













O encontro, que já foi realizado nas cidades de Parnamirim, no Rio Grande do Norte; em Feira de Santana, na Bahia e em Cerro Largo (RS), deve rodar o Brasil para aproximar ainda mais o Auxílio Brasil da população por meio das gestões estaduais e municipais. Em Santa Rosa, será realizado no auditório da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), às 9h.













O evento contará com a presença da secretária nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira Lira de Miranda; do diretor Liomar Leite de Morais Lima, da Secretaria Nacional do Cadastro Único; do coordenador-geral de Apoio à Gestão Descentralizada da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, Robson Alexandre de França Nascimento; do diretor de gestão do SUAS, Miguel Ângelo Gomes Oliveira e do coordenador-geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente, Becchara Rodrigues de Miranda, da Secretaria Nacional de Assistência Social; do diretor de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural, Felipe Silva Botelho, entre outros servidores.