Imbé está 100% coberta com Unidades de Saúde da Família

Na manhã desta segunda-feira (4) foi inaugurada a Unidade de Saúde da Família (USF) Albatroz. Com isso, a cidade está 100% coberta com o programa, que prevê o atendimento primário de saúde, pois inicia o trabalho na casa dos membros da comunidade. O ato contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito em exercício Régis Cacetinho, o prefeito Ique Vedovato que, mesmo de férias, fez questão de participar da solenidade, o secretário municipal de Saúde, Tierres da Rosa e o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelino Teixeira, o Catarina (MDB).

Tierres agradeceu o trabalho conjunto de diversos órgãos da Prefeitura para que a reforma do prédio da USF (onde antes funcionava a Unidade de Saúde Mental) fosse rápida o suficiente para iniciarem os atendimentos. Destacou que o momento, por tonar Imbé totalmente integrada a rede de Saúde da Família, é histórico e lembrou que, com o crescimento desta cobertura, a procura pelos atendimentos de urgência e emergência, foi reduzindo. “Na emergência a gente apaga o incêndio. Com a atenção primária, não deixamos começar a fogueira”, ponderou o secretário.

O presidente do Legislativo mencionou a união com o Poder Executivo e elogiou o empenho da Administração Municipal na área da saúde, e o trabalho conjunto para as diversas realizações que estão ocorrendo em todas as áreas na cidade.

A exemplo do secretário municipal de Saúde, Tierres da Rosa, o prefeito Ique Vedovato ressaltou a importância do atendimento preventivo na saúde. “No passado, se divulgava com orgulho o número de atendimentos de emergência, pois era tratada a doença e não a saúde. Fazer saúde não é atender a pessoa doente. Fazer saúde é fazer com que o cidadão não adoeça. Atendimento de urgência e emergência também é necessário, mas o preventivo é melhor para a comunidade e para o poder público”, disse, destacando, ainda, algumas novidades que virão para a área da saúde, como a reabertura do Pronto Atendimento da Zona Norte, em Santa Terezinha, que voltará, em breve, a contar com médico clínico geral 12 horas diariamente.

O prefeito em exercício, Régis Cacetinho, também falou sobre a cobertura total do programa de Saúde da Família, mas direcionou suas palavras à Zona Norte. Ele também ressaltou a importância do Censo Municipal, que está realizado um projeto piloto no bairro Courhasa e, em breve, iniciará nas demais regiões da cidade. “O Censo nos ajudará a nortear os investimentos. Portanto, peço a colaboração dos nossos moradores para que recebam nossos recenseadores e respondam os questionários”, concluiu.