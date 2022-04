Nova Petrópolis realiza Magia da Páscoa 

A Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio divulga a programação completa da Magia da Páscoa de 2022, com atividades de 7 a 17 de abril, na Praça das Flores e Rua Coberta. Diversas atrações gratuitas e abertas ao público ocorrem diariamente, como a Feira de Doces, decoração de Osterbaum (árvore de Páscoa), celebrações religiosas, maquiagem artística, apresentações musicais e de teatro, recreação infantil e muito mais.

“As atividades da Páscoa foram organizadas de modo que as principais atrações ocorram durante os 11 dias de programação, de 7 a 17 de abril, permitindo assim mais facilidade para a participação da comunidade e dos visitantes”, enfatiza o secretário de Turismo de Nova Petrópolis, Rodrigo Santos.

Além das atrações que ocorrem diariamente na Praça das Flores e Rua Coberta, a Magia da Páscoa se espalha por Nova Petrópolis com atividades descentralizadas, como a Caminhada da Colheita da Macela, organizada pela Associação Tchon Ji, no dia 15 de abril, e o espetáculo “Memórias de Páscoa”, realizado de 10 a 17 de abril pela Escola Técnica Bom Pastor no Sítio do Riacho. Tradição e fé se unem em celebrações religiosas nas igrejas e paróquias do Município, com cultos, missas, vigílias e ceias.

São 11 dias de diversão e cultura para toda a família, com oficinas, espetáculos e brincadeiras especialmente planejadas para as crianças. Além das atividades de recreação infantil que ocorrem diariamente, as crianças ainda podem participar do “Rastro do Coelho”, uma tradicional caça aos ovos que acontece no dia 16 de abril, na Praça das Flores.

A Magia da Páscoa também contará com excelentes atrações musicais no palco da Rua Coberta. É o caso da Orquestra Jovem de Nova Petrópolis, que se apresenta na sexta-feira, 8 de abril, às 19h, durante a Abertura Oficial da Magia da Páscoa. No sábado, 9 de abril, é a vez da Banda Municipal de Nova Petrópolis, às 17h. Marcando o encerramento da Magia da Páscoa, no domingo, 17 de abril, às 16h30, a Rua Coberta recebe a Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis.

A Magia da Páscoa ocorre de 7 a 17 de abril de 2022 em Nova Petrópolis. A programação completa está disponível no site turismo.novapetropolis.rs.gov.br. O evento é uma promoção da Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, e conta com patrocínio de Sicredi Pioneira e Crep’s da Hora.