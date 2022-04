Filme longa-metragem é gravado em Taquari

Iniciou neste domingo (3) as gravações do longa-metragem “Host – um estranho entre nós”, em Taquari. A produção conta com locações no interior do município e na área do Camping Municipal. A filmagem está prevista para durar cerca de 15 dias, e conta com o apoio da Prefeitura de Taquari.

O enredo se passa em torno da história de Taís, que vive seus últimos dias em Porto Alegre, pois conseguiu um estágio promissor no Rio de Janeiro. Ícaro, seu namorado, na esperança de convencer Taís a desistir da mudança, aluga uma casa isolada no interior para passar uma semana longe da capital. Dante, irmão mais novo do Ícaro, se junta ao casal, e o grupo se hospeda em uma casa em nada parecida com o anúncio, pois os móveis são velhos, falta água, o fogão a gás está estragado e o telefone não funciona. Pior que isso, a presença constante e inconveniente de Rui, caseiro local, começa a minar a relação do grupo, que vive sob o medo de ter a vida deles na mão daquele homem.

O projeto é de filme independente, um longa-metragem que transita entre o drama e o suspense, a finalização do filme deverá acontecer no ano de 2023 e a distribuição será focada em canais de streaming, além de festivais.

De acordo com a produtora Nathalia Nunes,ela possui laços familiares com Taquari. “Sempre passei férias na cidade. Sou de Florianópolis e trocava o verão de lá por Taquari, que gosto muito. Sempre ouvi muitas histórias folclóricas da cidade e eu sempre tive uma paixão muito grande por cinema. É o terceiro projeto que estou levando para a cidade”, disse. Os filmes “A Noiva” e “As Mil Palavras de Giacomo Geremia”, que também tiveram Nathalia na produção, foram gravados em Taquari.

“Nossa gestão mantém o diálogo com todos os projetos que levam o nome do nosso município. E ficamos muito contentes que Taquari foi escolhido para gravação deste filme”, o prefeito André Brito.