Trote Solidário 2022 beneficia 391 famílias de Lajeado com 1.922 quilos de alimentos

A campanha Trote Solidário, iniciativa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), por meio de seu Núcleo Acadêmico, resultou no repasse de 1.022 quilos de alimentos para a Prefeitura de Lajeado no mês de março. Quem recebeu os produtos foi a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social (SMDS), por meio de seu Setor de Segurança Alimentar, recém-criado.

O Trote Solidário acontece em todo o Estado por meio de uma parceria entre universidades, bancos de sangue e Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. No município, a parceria é com o Rotary Club de Lajeado-Engenho e tem o objetivo de eliminar a violência nos trotes universitários e substituir o “trote sujo” por duas ações solidárias: a doação de sangue e a arrecadação de alimentos não-perecíveis e materiais de limpeza.

Em Lajeado, a campanha aconteceu no dia 19 de março, quando os acadêmicos do curso de medicina da Univates arrecadaram 1.922 quilos de alimentos em diversos pontos da cidade. A ação ocorreu nos supermercados Imec do Centro e São Cristóvão, no estabelecimento da Rede Super da BR-386 e também no STR do Centro. O Rotary Club de Lajeado-Engenho auxiliou na campanha, realizando a abordagem, esclarecendo à comunidade o destino dos mantimentos e apoiando na logística. O recolhimento nos supermercados ficou sob responsabilidade da SMDS, assim como o acondicionamento dos alimentos até o momento da entrega.

Os alimentos e materiais de higiene e de limpeza foram distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade social atendidos pela SMDS e pela rede socioassistencial do município, atingindo crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas com agravamento de saúde por doença. O total de alimentos arrecadados beneficiou 391 famílias residentes no município.

A SMDS é parceira do Rotary na ação do Trote Solidário há mais de quatro anos.

"É uma parceria que nos enche de orgulho. A Segurança Alimentar é um tema e um objetivo intersetorial, em que cada setor ligado a ela deve desenvolver ações para sua promoção, e na qual estes diferentes setores devem trabalhar de maneira interligada e articulada para potencializar suas ações", diz a secretária titular da SMDS, Céci Maria Rodrigues Gerlach.

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como bases as práticas alimentares promotoras da saúde e que respeitem a diversidade cultural, além de serem ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. É importante que as políticas estratégicas sejam construídas e geridas por vários setores em conjunto. Conforme a assistente social do município, Fátima Luciane Machado, em março foi iniciado na SMDS a implementação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional, seguindo as diretrizes do SISAN - Sistema Nacional Alimentar e Nutricional do Ministério da Cidadania.