Escola de Taquari é selecionada para qualificação e formação profissional

Taquari foi o único município do Vale do Taquari a ser contemplado no Programa Avançar no Trabalho, que terá um investimento de R$ 24,4 milhões em todo o Estado para ações de formação e qualificação profissional.





Em Taquari, o Instituto de Educação Pereira Coruja foi selecionado, através do Curso Técnico em Administração, dentro dos Núcleos de Inovação para o Trabalho (NITS), com investimento de modernização para referência regional e cursos de qualificação para a comunidade, voltados ao empreendedorismo.





“É uma grande conquista para Taquari. Parabéns ao Instituto Pereira Coruja e a toda comunidade por essa vitória”, destacou o prefeito André Brito.





O Programa Avançar no Trabalho, Emprego e Renda foi lançado na sexta-feira, dia 1°, pelo governador do Estado, Ranolfo Vieira Junior. O projeto prevê R$ 6 milhões para os núcleos de inovação para o trabalho, que vão beneficiar cerca de 3 mil estudantes e trabalhadores por ano. No total, 31 escolas recebem os investimentos iniciais de modernização. Dentre essas está o Instituto Pereira Coruja, de Taquari.