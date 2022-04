3ª Teutônia Moto Fest será nos dias 8, 9 e 10 de abril

Dias 8, 9 e 10 de abril o pavilhão multiuso do Centro Administrativo sediará a Teutônia Moto Fest. A programação terá mais de 15 atrações, todas com ingresso gratuito nos três dias de evento. O valor arrecadado com o guarda-volumes será em benefício da Brigada Militar. O evento segue com o selo: Zoeira? Tô fora!





A iniciativa tem o apoio da Administração Municipal de Teutônia, através da secretaria de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer. O secretário, Luias Henrique Wermann, destaca a importância de incentivar eventos em diferentes modalidades. “Para nós é uma satisfação receber a Teutônia Moto Fest no pavilhão multiuso que foi construído para essa finalidade. Os eventos incentivam a cultura e o turismo, pois reúnem milhares de pessoas de diferentes regiões, que passam a conhecer nossa cidade, nossas potencialidades, nosso comércio, e movimentam a economia local”, enaltece Luias Wermann.





Para um dos organizadores, Juninho Martins, a Teutônia Moto Fest promete ser ainda maior. “Na edição anterior, em 2019, foram 7.000 motos na Associação da Languiru. O evento cresceu tanto que tivemos que aumentar a área e o Centro Administrativo é perfeito. Além da infraestrutura com o pavilhão multiuso, é um ponto turístico que valoriza muito o evento”, destaca Martins.





A programação de 3 dias terá apresentações musicais com diversos músicos da região e contará com show de manobras radicais, na arena específica, através da equipe Arte e Equilíbrio. Haverá parque de diversões para as crianças, feira do motociclista, expositores, praça de alimentação e copa com chopp da TeutoBier. O contato para a área de camping será com Cláudio, através do telefone (51) 99903-0589.