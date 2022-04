Departamento de Esporte confirma o calendário de corridas de rua em São Borja

O Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SMCTEL) divulgou o calendário das chamadas corridas de rua, este ano, em São Borja. Estão programados quatro eventos, assinalando datas marcantes na história local e nacional. Serão eventos que terão apoios e parcerias com outras instituições.





“O esporte colabora na formação do cidadão, pois o mesmo enquanto atividade social desenvolve princípios, valores morais e éticos, além de provocar uma intensa interação social. Através dele se aprende a ter espírito coletivo, companheirismo, solidariedade, conhecimento, respeito mútuo e educação. Por isso entendemos que fomentar todas as categorias esportivas no município é fundamental”, ressalta o prefeito, Eduardo Bonotto.





A primeira programação a ser realizada será em 1º de maio, marcando a passagem do Dia do Trabalho. Será a 2ª Rústica do Trabalhador. Já em 11 de setembro será promovida a Corrida da Primavera.





“Vamos referenciar a data da independência do Brasil”, destaca a secretária titular da SMCTEL, Vânia Alves Cardoso.





O Departamento de Esportes também realizará a Corrida dos 340 Anos de São Borja. Será em 16 de outubro, destacando o aniversário de formação histórica do município, no dia 10.





Finalmente em 30 de dezembro será promovida a tradicional Corrida de São Silvestre. O evento chega à sua 56ª edição, atraindo, além de atletas locais, também corredores de cidades da região e inclusive localidades argentinas.