Produtores de São Borja aguardam pela instalação de microaçudes

A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente (SMAMA) de São Borja espera que ocorra logo a implantação de 12 microaçudes destinados a pequenos produtores rurais. Trata-se de uma ação da Secretaria Estadual da Agricultura, através do programa Avançar Agronegócio. Para o município, também com recursos financeiros do Estado, está confirmada a perfuração e instalação de um poço artesiano, com a possibilidade de instalação de mais um.

A Emater elaborou os projetos de abastecimento e irrigação através dos microaçudes e poços. Já o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural selecionou os produtores beneficiários, entre 39 candidatos. É possível que também o número de açudes possa aumentar e, neste caso, cinco produtores já estão selecionados, como suplentes e também à espera.

O secretário da Agricultura, Eugênio Dutra, ressalta que os microaçudes ficarão em diferentes localidades no interior do município. A relação dos 12 produtores já confirmados é a seguinte: Renato da Rosa Martins (Rincão da Conceição), Edir José Nadalon (São Marcos), Dair de Lima Oliveira (São Marcos), Cleber Cunha Kruger (Ivaí), Cleonice Rodrigues Saraiva (Ivaí), Nair Hirt (Assentamento São Marcos), João Pedro dos Santos (Assentamento Cristo Redentor), Roni Dinat (Ivaí), José Verlei da Silva Alves (Samburá), Paulo Stec (Assentamento Cambuchim), Letícia Amaral Oliveira da Silva (Assentamento São Marcos) e Manoel Pedro Santiago Dias (Samburá).

Eugênio Dutra ressalta que esses investimentos em irrigação e abastecimento vêm em momento bastante oportuno. “Passamos por uma das maiores secas das últimas décadas, em que a óbvia conclusão é que cada vez mais precisamos melhorar a infraestrutura do setor.” Ele observa que, havendo recursos hídricos garantidos é possível enfrentar adversidades como estiagens prolongadas, garantindo maior produção e produtividades inclusive às pequenas propriedades.