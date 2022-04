Inscrições abertas para novo processo seletivo em Imbé

A Prefeitura de Imbé informa que estão abertas até a próxima sexta-feira (8) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 004/2022, referente a vagas de cadastrador/entrevistador do Programa Bolsa Família, oficineiro de música, oficineiro de reforço escolar e professor de educação especial.

As inscrições devem ser feitas no Centro Administrativo Municipal, localizado na Avenida Paraguassú, nº 1043, no Centro. Quanto à remuneração e atribuições das funções, bem como mais informações, consulte o Edital completo publicado no site oficial da Prefeitura: https://bit.ly/3j3ORgw.