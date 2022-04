Começam preparativos para o Festival do Chucrute de Estrela

Nos próximos 40 dias, aproximadamente 450 quilos de repolho estarão em preparação para se transformarem em uma das estrelas do 55º Festival do Chucrute. O vegetal precisa passar pelo processo de cura, misturado a outros ingredientes para virar chucrute e servir nos bailes do festival. A atividade começou no último fim de semana.

Ao todo, 17 voluntários da comunidade se revezaram nos procedimentos de preparação do repolho. O vegetal é selecionado, higienizado e tem as folhas verde-escuras separadas para evitar o gosto amargo. Após é cortado em fatias e ralado duas vezes nas máquinas. “Todos os repolhos usados nesta preparação são de produtores locais e sem agrotóxicos”, justifica o coordenador do Festival, Ernani Sehn.

De acordo com ele, após todo o processamento das folhas o principal segredo do chucrute vem na forma como ele é armazenado. “Depois de passar duas vezes pelo ralador é adicionado o sal, algumas folhas de louro e o repolho é socado. Esta tarefa exige força, pois é preciso compactar tudo e armazenar nas barricas.”

É lá que o repolho vira chucrute, em um lento processo de fermentação acompanhado toda semana. Durante a “quarentena”, toda segunda-feira é fervida uma nova solução com sal e água, e adicionada aos tanques, para fazer a troca de líquido do chucrute. “Este processo vai acontecer até as vésperas dos bailes, quando o prato é transportado para o Centro Comunitário do Cristo Rei”, confirma o coordenador.

A receita leva o carinho dos voluntários, a tradição do festival, que entra para a 55ª edição, e os segredos da cultura alemã. “Nós preparamos o chucrute como os imigrantes, que vieram de navio para o Brasil, faziam. Este alimento ajudou na sobrevivência durante a longa viagem até a chegada deles à nossa região”, detalha Sehn.

Prato que serve com vários acompanhamentos

No cardápio do festival o chucrute harmoniza com praticamente todos os pratos. Pode ser consumido acompanhado da tradicional salsicha bock, com o eisbein (joelho de porco), com batatas cozidas no vapor, frango grelhado e carne assada. “Pode ser consumido puro, também. Quem prova, sempre aprova”, destaca o coordenador do Festival, Ernani Sehn.

O 55º Festival do Chucrute ocorre entre os dias 14 e 21 de maio, no Centro Comunitário do Cristo Rei, em Estrela. O lançamento está confirmado para esta sexta-feira (8), no Lar do Jovem, a partir das 20h.

Nesta edição, o primeiro jantar-baile está marcado para o dia 14 de maio, a partir das 20h, com animação da Orquestra La Montanara. O segundo baile ocorre no dia 21, com atração da Banda Munich, de Santa Cruz do Sul. No entanto, o Festival do Chucrute reúne diferentes programações com idosos, alunos das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) e os cafés coloniais, que ocorrem sempre aos domingos, após o jantar-baile de sábado.

Convites à venda

Os cartões para o jantar e baile já têm os valores definidos. Para os dias 14 e 21, os ingressos custarão R$ 100,00, para as mesas azuis, de pista; R$ 80,00, nas mesas vermelhas, do segundo plano; e R$ 60,00, nas mesas brancas, na terceira fileira. Na opção de Mezanino, o valor do ingresso varia entre R$ 60,00 a R$ 50,00. Cada mesa comporta dez acomodações, e os ingressos dão direito às apresentações dos Grupos Folclóricos de Estrela, com seus 450 dançarinos.