Campanha produzida por alunos da Univates estimula doação de IR a projetos sociais de Lajeado

Alunos dos cursos de Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Univates, em parceria com a Prefeitura de Lajeado, SINCOVAT e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Lajeado (COMDICA), desenvolveram uma campanha de incentivo à doação de Imposto de Renda a projetos sociais do município. A iniciativa foi desenvolvida em duas disciplinas ministradas pelo professor Marcus Staudt e buscou conciliar a teoria com uma entrega prática, que gerasse benefícios para a cidade. A campanha é voltada ao público de contadores, escritórios de contabilidade e empresas.





Conforme o coordenador dos cursos, Fábio Kramer, o projeto avaliou que as campanhas de incentivo deste tipo deveriam ter como público-alvo a classe contábil, uma vez que estes são os profissionais em geral responsáveis pela declaração de Imposto de Renda de empresas e pessoas físicas. Em razão disso, em parceria com o SINCOVAT, foram produzidos materiais publicitários específicos para contadores, escritórios e empresas, com o objetivo de demonstrar que a doação, além de beneficiar entidades sociais, pode gerar benefícios fiscais aos contribuintes, mantendo o imposto devido na própria cidade.





Ao longo da disciplina, os alunos tiveram contato com representantes do SINCOVAT, do COMDICA e servidores do município para buscar informações para a elaboração das peças. A turma foi dividida em grupos, cada um responsável por elaborar uma campanha publicitária completa. Ao final, foi escolhida a melhor campanha, que está sendo usada para divulgação em rádios, jornais e grupos de WhatsApp. A campanha selecionada é composta de material de divulgação, além de um vídeo, com a participação de contadores da região. O vídeo pode ser acessado aqui.





Saiba como doar ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente





- O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA) tem recursos provenientes de várias fontes que são direcionados à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, estando sob gestão do COMDICA. Atualmente, mais de 20 entidades sociais de Lajeado estão habilitadas a apresentar projetos e receber recursos do FMCA. A lista das entidades pode ser consultada aqui. As doações ao Fundo podem ser abatidas do Imposto de Renda a pagar por empresas e pessoas físicas. Na prática, a doação direta ao fundo, além de gerar benefício fiscal ao contribuinte, torna possível que recursos que seriam enviados à Brasília permaneçam no próprio município, sendo investidos diretamente em entidades sociais de Lajeado.





- É possível fazer a doação por meio de emissão de guia específica, que pode ser feita de forma online aqui, ou diretamente no preenchimento do formulário de declaração do Imposto de Renda disponibilizado pela Receita Federal. Em caso de dúvidas sobre como declarar e aproveitar o benefício fiscal, a orientação é que o contribuinte procure um profissional ou escritório contábil para auxiliar.





- Materiais da campanha estão disponíveis nos links abaixo: