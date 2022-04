6ª Edição do Projeto Sábado do Bem será no dia 09 de abril

A Administração Municipal de Teutônia, através das Secretarias de Administração, Saúde e Assistência Social e Habitação, promoverão no sábado (9) a 6ª Edição do Projeto Sábado do Bem. A ação ocorrerá no turno da manhã, das 7h30 às 11h30, no Centro Administrativo Municipal.

O projeto consiste em ofertar os serviços de confecção de Carteira de Identidade (RG), mediante agendamento prévio, cadastro e atualização do Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

O projeto tem o objetivo de facilitar o acesso a estes serviços essenciais, oportunizando um horário diferenciado para atendimento, além da realização de ações que vêm de encontro às necessidades da população.