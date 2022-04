Passeio Ciclístico do Leão acontece neste sábado em Rio Grande

Inicialmente marcado para este domingo (3), o Passeio Ciclístico do Sport Club São Paulo foi transferido para o próximo sábado (9), às 15h, devido às condições climáticas adversas que inviabilizaram a sua realização. O evento integra a programação dos 285 anos do Município e tem o apoio da Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SCEL), Sesc - Rio Grande, Bike Shop e Associação dos Corredores de Rua do Rio Grande (ACORRG).

O trajeto de 15km tem saída da Avenida Presidente Vargas, passando pelas ruas Forte Santana, 1º de Maio, Saturnino de Brito, Jockey Club, Henrique Pancada, Av. Portugal, Av. Major Carlos Pinto, Av. Perimetral, General Neto, Marechal Floriano, Benjamin Constant, Salgado Filho, Senador Correa, Buarque de Macedo, 2 de novembro, com chegada no estádio Aldo Dapuzzo (localizado na Av. Presidente Vargas, 518).

As inscrições que tem o custo de R$10 podem ser feitas pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGcdTbFISrRxIeKeGgRFFRXujr7KOP3idUrz-FpM-yiRuDyA/viewform e o pagamento pelo Pix do Leão CNPJ: 89429187000157. Os 100 primeiros inscritos ganham medalhas e concorrem a uma bicicleta.