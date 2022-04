São Leopoldo implanta novo sistema de gestão

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, realizou a assinatura do novo contrato para a implantação do sistema de gestão integrado para a rede pública de Saúde, junto ao ato de inauguração da nova UBS Madezatti, na Feitoria. O novo sistema de gestão integrada da saúde, faz parte do Programa Nova Saúde São Léo e será implantado pela empresa Inovadora, tendo prazo de três meses da assinatura para conclusão do processo de implantação.

De acordo com o secretário da Saúde Marcel Frison, essa mudança é mais significativa. "Fizemos ao longo deste período, além de um forte enfrentamento da pandemia e de todo o processo de vacinação muitas entregas significativas para a comunidade, mas esta, que não é feita de tijolo, e sim de tecnologia, talvez seja a mais significativa mudança e melhoria de todos os tempos, que vai qualificar e integrar um sistema de informação da saúde para que o atendimento da população na nossa rede seja mais ágil, acessível e de melhor qualidade e desempenho" destacou Marcel.

O novo sistema de software prevê melhoria desde o atendimento primário à gestão estratégica da Saúde. Deste modo, qualifica a assistência e o acesso à saúde do cidadão.

O sistema possui em torno de 30 funcionalidades, dentre elas estão diagnósticos por imagem, controle epidemiológico, centro de testagem e aconselhamento (CTA), imunizações, tratamento odontológico, prontuário eletrônico, lista de espera, comunicação com o cidadão, autorização de procedimentos, agendamento de consultas, mobilidade, atenção primária à saúde, cadastros e outros.

Além disso o sistema conta com prontuários que são um dos únicos com registros clínicos orientados, painel de indicadores de produtividade que mostram em tempo real o desempenho das equipes, os usuários são cadastrados através sistema biométrico que permite controle e agilidade nos atendimentos.