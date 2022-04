CCR Via Sul apresenta para lideranças obras que serão feitas na BR-386 em maio

Em encontro realizado na Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), uma comitiva da CCR Via Sul, concessionária que administra a BR-386, apresentou para lideranças empresariais os projetos e principais intervenções que serão realizadas na rodovia a partir do mês de maio. As obras são vistas como importantes para a região.

O engenheiro Fábio Hirsch mostrou aos cerca de 40 participantes da reunião as principais intervenções que serão realizadas, principalmente na zona urbana de Lajeado. "Nossa empresa tem por conceito estar sempre próxima das comunidades em que atua", frisou.

Em sua fala, Hirsh abordou as obras que serão realizadas na concessão da rodovia. "Projetamos a construção de mais uma faixa, que vai trazer mais conforto, mobilidade e agilidade no tráfego para quem utiliza a rodovia. Nosso primeiro ponto a ser trabalhado contempla os quilômetros 346,1 ao 351,2 entre Lajeado e Estrela", destacou.

Ainda segundo o engenheiro, a atual passarela de travessia em frente ao Shopping Lajeado será removida para a construção de uma nova passagem para pedestres. "A atual passarela será destruída por não atender alguns requisitos de acessibilidade que são impostos a nós, que estamos com a concessão. Todas as obras que estamos apresentando atendem a requisitos que estão em nosso contrato e que devem ser cumpridos", explicou.

Junto com o engenheiro coordenador do projeto, Michel Henrique de Paula Bueno, que participou de forma remota, on line, desde a sede da empresa, em São Paulo, Hirsh falou sobre outros pontos que terão alterações dentro do projeto da CCR, como nos acessos ao município, próximo ao shopping; no viaduto sob a rua Bento Rosa, no bairro Hidráulica, e trevos com viadutos entre a RS-130 e a ponte do arroio Forquetinha.