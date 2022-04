Ciclovia entre Estrela e Colinas será construída às margens da ERS-129

A prefeitura de Estrela recebeu o primeiro depósito, no valor de R$ 1,5 milhão, para o início do projeto da ciclovia regional que interligará o município à cidade vizinha de Colinas pela ERS-129. O projeto, orçado em R$ 4,8 milhões, é um dos grandes investimentos do Governo do Estado, por meio do programa Avançar no Turismo.

Com o aporte inicial do recurso, agora torna-se possível dar início à licitação para iniciar a obra. Na medida em que as medições da obra forem avançando, o governo do Estado libera mais recursos para a conclusão dos 13 quilômetros de ciclovia entre a localidade de São José, passando pelo Distrito de Costão, em Estrela, até o município de Colinas.

"O projeto da ciclovia será um grande avanço para o desenvolvimento do turismo e do cicloturismo em nossa região. Com isso, estamos resgatando uma grande tradição do transporte de bicicleta entre Estrela e Colinas e tornando muito mais segura esta prática que cresce a cada dia no estado", avalia o prefeito de Estrela, Elmar Schneider.

A liberação dos recursos para a ciclovia Estrela - Colinas foi confirmada pelo Estado em janeiro, quando o então governador Eduardo Leite anunciou o programa estadual "Avançar no Turismo", com o investimento de R$ 128 milhões em projetos em todo o Rio Grande do Sul. A prefeitura Estrela trata a proposta como prioridade, justamente pelo benefício nas áreas de mobilidade, segurança e turismo.

Conforme o ciclista Paulo Sehn, a notícia está sendo comemorada entre os grupos de ciclistas da região. "Até antes mesmo da confirmação, quando foi divulgada a conquista, os grupos já estavam comemorando a atenção para com os ciclistas, principalmente no que diz respeito ao provimento de mais segurança para os inúmeros ciclistas e condutores que utilizam o trajeto contemplado", avalia.